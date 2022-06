Paolo Pilotto | chi è il nuovo sindaco di Monza | il professore restituisce al centrosinistra il fortino di Berlusconi

(Di lunedì 27 giugno 2022) Il secondo mandato resta un tabù a. Dario Allevi,uscente del centrodestra, non è riuscito nell’impresa. Esulta, vicepreside del liceo Zucchi: «Una vittoria frutto di una campagna elettorale fatta di idee e proposte». Sposato con due figli ama la montagna, il jazz, la moto e viaggiare in roulotte

Pubblicità

you_trend : ?? #Ballottaggi: Paolo Pilotto (CSX) è eletto sindaco di #Monza #MaratonaYouTrend - Corriere : Paolo Pilotto è il nuovo sindaco di Monza: il prof strappa la città al centrodestra - you_trend : ?? #Ballottaggi: a #Monza con lo scrutinio al 10% Dario Allevi (CDX) ha appena 5 voti in più di Paolo Pilotto (CSX)… - Lucapag83018036 : RT @you_trend: ?? #Ballottaggi: Paolo Pilotto (CSX) è eletto sindaco di #Monza #MaratonaYouTrend - AndreaMonforte5 : RT @paolomaggioni: Paolo #Pilotto è il nuovo sindaco di #Monza, ribaltato il primo turno che vedeva in testa il #Cdx. Pilotto indica una st… -

MBNews

... Federico Pogliaghi, Davide Coccetti, Roiberto Calini, Gabriele Ghezzi, Vincenzo Ricupero,... Marialuigia Pagani Consiglieri eletti Monza 2022, i seggi/ Risultati e preferenze consindaco ...C'è lo sgambetto alla Monza di Silvio Berlusconi, dove dopo una lunga battaglia al ballottaggio ha trionfato, sconfiggendo Dario Allevi del centrodestra. A Carrara ha vinto la "dem" ... Paolo Pilotto è il nuovo sindaco di Monza Il Centrosinistra vince in 7 comuni su 13 alle elezioni comunali, i risultati dei ballottaggi sorprendono e soddisfano.Buongiorno. Il centrosinistra, che due settimane fa aveva registrato sconfitte pesanti perdendo al primo turno in città importanti come Genova, Palermo e L’Aquila, ieri ha vinto nettamente ai ballotta ...