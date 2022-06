PamPamPamPamPamPamPamPam è il nuovo singolo di Irama

Leggi su biccy

(Di lunedì 27 giugno 2022)ha lasciato che tutti i suoi colleghi uscissero con i propri singoli estivi per sorprendere tutti con. Sì: è proprio questo il titolo scelto. PamX8 (famo prima) uscirà il prossimo venerdì e seguirà tutti i tormentoni usciti fin’ora. Da La Dolce Vita del trio Fedez-Tananai-Sattei al ritorno di Ana Mena con Mezzanotte; passando per le certezze di Baby K ed Elettra Lamborghini (la prima in collaborazione con Mika, la seconda con Rocco Hunt), fino a Blanco con Nostalgia, La Rappresentante di Lista con Diva ed il duo Noemi e Carl Brave con Hula Hoop. Grande spazio anche ad Alessandra Amoroso con Camera 209 e Aka7even in feat con Guè Pequeno. Nella mia playlist personale anche Gasolina di Anna; Onde di Margherita Vicario; Mare Malinconia di Franco126 ed ovviamente Elodie con Bagno A Mezzanotte e Tribale. Impossibile non citare ...