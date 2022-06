(Di lunedì 27 giugno 2022) Ilcompleto del torneo diaidi, in programma dal 17 giugno al 3 luglio. Il Settebello del Ct Sandro Campagna inizia una nuova avventura iridata. Al termine dei gironi, che si svolgeranno in quattro località (Debrecen, Sopron, Szeged,), la migliore classificata di ciascun girone accederà direttamente ai quarti di finale, le altre passeranno dagli spareggi. A seguire poi semifinali e finali per le medaglie e i piazzamenti. Di seguito tutti gliaggiornati in tempo reale.: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE - Italia-Australia 16-6: ottavi di finale pallanuoto maschile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA - infoitsport : PALLANUOTO MASCHILE, TABELLONE Mondiali Budapest 2022: gli accoppiamenti - infoitsport : Pallanuoto maschile, Mondiali Budapest 2022: Settebello dominante contro l'Australia, Italia ai quarti - infoitsport : Pallanuoto maschile, Italia-Ungheria in tv: canale, orario e diretta streaming quarti Mondiali Budapest 2022 - FernGully89 : RT @azzurridigloria: ?????#PALLANUOTO MASCHILE, MONDIALI 2022????? Il @7belloOfficial di @FINOfficial_ @ItaliaTeam_it vince contro l’Austral… -

Il Settebello campione del mondo si sbarazza dell'Australia 17 - 6 (4 - 0, 3 - 3, 4 - 1, 6 - 2) e approda ai quarti del torneo. Alla Alfred Hajos nel'Isola Margherita un successo non scontato essendo la partita senza appello, ma il dislivello tecnico si è visto netto, come da tradizione. Dopo la sconfitta contro la ...Settebello dominante contro l'Australia negli ottavi di finale del torneo diai Mondiali di Budapest 2022 . La formazione di Sandro Campagna, che si è ritrovata a dover giocare questo spareggio contro una terza di un altro girone per via del passo falso con ...(OA Sport) PROGRAMMA PALLANUOTO: DATE, ORARI E TV. IL TABELLONE FEMMINILE. IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO. GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO. TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER ...In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale Pallanuoto maschile, Italia-Ungheria in tv: canale, orario ...