Pallanuoto | il Settebello passeggia con l’Australia e troverà l’Ungheria nei quarti dei Mondiali!

(Di lunedì 27 giugno 2022) Tutto come previsto. Ilè costretto a passare dagli ottavi di finale ai Mondiali di2022, ma non ha patemi a superare l’ostacolo Australia. In quel di Budapest infatti arriva un nettissimo 17-6 per i campioni iridati in carica che superano il turno e si lanciano verso i: prossimo avversario (tra due giorni) saràpadrona di casa. Gli azzurri, reduci dagli alti e bassi con la Spagna nell’ultimo incontro del girone di Sopron, oggi hanno voluto subito mettere in chiaro le cose. Una vittoria di gran qualità, visto lo scarto e vista la performance messa in acqua: da sottolineare che gli australiani pochi giorni fa se l’erano giocata alla pari nel proprio raggruppamento con la Serbia. Partono forte i ragazzi del: Di Fulvio, Fondelli, Cannella e Damonte ...