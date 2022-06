Pacco bomba a Leonardo | l' ordigno era costruito per esplodere | ecco cosa è successo a Roma

(Di lunedì 27 giugno 2022) Artificieri della Polizia di Stato, 27 giugno 2022 " Avrebbe potutoilarrivato alla sede di, la busta conteneva polvere da sparo e fili per l'innesco . La missiva ...

Artificieri della Polizia di Stato Roma, 27 giugno 2022 " Avrebbe potuto esplodere ilarrivato alla sede di Leonardo, la busta conteneva polvere da sparo e fili per l'innesco . La missiva era indirizzata all'amministratore delegato, Alessandro Profumo . Ilè stato ...L'arrivo delSi è trattato di un vero e propriorecapitato nella sede e sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato assieme a quelli del Reparto Artificieri e i ...Paura a Prati. Un pacco bomba è stato consegnato la mattina di lunedì 27 alla Leonardo Spa. La busta conteneva polvere da sparo altamente periscolosa e pronta per esplodere. La busta sospetta è arriva ...Roma, 27 giugno 2022 – Avrebbe potuto esplodere il pacco bomba arrivato alla sede di Leonardo, la busta conteneva polvere da sparo e fili per l’innesco. La missiva era indirizzata all'amministratore ...