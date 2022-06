Oro: prezzo spot sale a 1.834 dollari sulle sanzioni alla Russia (Di lunedì 27 giugno 2022) ROMA – Il prezzo dell’oro sale sulle notizie in arrivo dal G7 in Germania, dove 4 grandi Paesi (Usa, Canada, Giappone e Regno Unito) si sono detti pronti a bandire il metallo prezioso proveniente dalla Russia. Le quotazioni spot sui mercati asiatici salgono dello 0,4% a 1.834 dollari l’oncia. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 giugno 2022) ROMA – Ildell’oronotizie in arrivo dal G7 in Germania, dove 4 grandi Paesi (Usa, Canada, Giappone e Regno Unito) si sono detti pronti a bandire il metallo prezioso proveniente d. Le quotazionisui mercati asiatici salgono dello 0,4% a 1.834l’oncia. L'articolo L'Opinionista.

