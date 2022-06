Oro | prezzo spot sale a 1 834 dollari su sanzioni a Russia

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ildell'orosulle notizie in arrivo dal G7 in Germania, dove 4 grandi Paesi (Usa, Canada, Giappone e Regno Unito) si sono detti pronti a bandire il metallo prezioso proveniente dalla ...

Ildell'sale sulle notizie in arrivo dal G7 in Germania, dove 4 grandi Paesi (Usa, Canada, Giappone e Regno Unito) si sono detti pronti a bandire il metallo prezioso proveniente dalla Russia. ...Petrolio: chiusura in netto rialzo venerdì scorso per le quotazioni dell'nero che sono salite del 3,22% a 107,76 dollari. Wall Street: conclusione positiva anche venerdì ... aldi ...(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Il prezzo dell'oro sale sulle notizie in arrivo dal G7 in Germania, dove 4 grandi Paesi (Usa, Canada, Giappone e Regno Unito) si sono detti pronti a bandire il metallo ...I titoli e i temi che potrebbero contribuire ad animare la sessione odierna sui mercati finanziari internazionali.