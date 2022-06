Ordine ritwitta dati su bilancio Juventus e ironizza: “Che lavoraccio” - “Perdita da 160 milioni stimata” (Di lunedì 27 giugno 2022) Il giornalista sportivo Franco Ordine ha pubblicato via Twitter un tweet inerente i dati sulle stime di bilancio della Juventus per quanto concerne la stagione 2021-22. L’accurato studio è stato... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 27 giugno 2022) Il giornalista sportivo Francoha pubblicato via Twitter un tweet inerente isulle stime didellaper quanto concerne la stagione 2021-22. L’accurato studio è stato...

Pubblicità

dysagyato : RT @SimonaeSto: @Mega_Fauna @dysagyato c'è tempo per il final countdown, smetti di ritwittà sempre le stesse foto vecchie dell'epoca Raggi… - SimonaeSto : @Mega_Fauna @dysagyato c'è tempo per il final countdown, smetti di ritwittà sempre le stesse foto vecchie dell'epoc… - SantaCinzia : È abbastanza uno che vi ritwitta, e vi leggono tutti! Continuate ( non è una richiesta, è un ordine!!!) ?? -

InchiostrOnline InchiostrOnline