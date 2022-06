Ondata di caldo, l’allerta del Ministero della Salute: quanto dura e dove è previsto il bollino rosso (Di lunedì 27 giugno 2022) Ondata di caldo: il Ministero della Salute ha lanciato l’allarme per i prossimi giorni in molte delle città italiane dove si toccheranno anche i 40 gradi. Un caldo che non darà tregua nei prossimi giorni. Ondata di caldo, l’allerta del Ministero della Salute: quanto dura L’Ondata di caldo non si arresta sull’Italia anzi avanza sempre di più, tanto che il Ministero della Salute ha lanciato l’allarme: 19 città su 27 da bollino rosso. Le temperature saranno sempre più alte fino ad arrivare a 40 gradi. Secondo gli esperti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 giugno 2022)di: ilha lanciato l’allarme per i prossimi giorni in molte delle città italianesi toccheranno anche i 40 gradi. Unche non darà tregua nei prossimi giorni.didelL’dinon si arresta sull’Italia anzi avanza sempre di più, tanto che ilha lanciato l’allarme: 19 città su 27 da. Le temperature saranno sempre più alte fino ad arrivare a 40 gradi. Secondo gli esperti ...

Pubblicità

fanpage : Non si arresta l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia in queste ore. E cresce la preoccupazione per l'emergenz… - Agenzia_Ansa : Vietato lavorare nei campi dalle 12.30 alle 16: le misure della Puglia in vista della terza ondata di caldo previst… - Link4Universe : La storia è reale, l'ondata di caldo e successa davvero ed è solo una delle tante. Anche in Spagna e successo da po… - Stefaniaugo77 : RT @fanpage: Non si arresta l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia in queste ore. E cresce la preoccupazione per l'emergenza siccità.… - velenoallamela : RT @fanpage: Non si arresta l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia in queste ore. E cresce la preoccupazione per l'emergenza siccità.… -