Oliveto Citra, fondi del Pnrr contro lo spopolamento: il progetto è primo nella graduatoria regionale campana (Di lunedì 27 giugno 2022) Ha per titolo "Il Borgo dei Fermenti" il progetto elaborato dal Comune di Oliveto Citra e finanziato dal Ministero della Cultura con fondi Pnrr, nell'ambito del Piano Nazionale Borghi (Linea B). Il Comune dell'Alta Valle del Sele si aggiudica un finanziamento pari a 1 milione e 600 mila euro, con il quale porterà a compimento un ambizioso piano di rigenerazione sociale e culturale del centro storico che toccherà diversi ambiti tematici, fra i quali: l'aumento dell'attrattività residenziale; il miglioramento dei servizi pubblici e di accoglienza ai visitatori, con particolare riguardo a quelli con diversa abilità; lo sviluppo del turismo esperienziale; il rafforzamento dell'inclusione sociale, della partecipazione e dell'ecosostenibilità. Il tutto con uno sguardo prioritario alla crescita dell'offerta ...

