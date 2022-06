Offerte Eurospin | pacco gelati a 1€ e tanto altro | il volantino

(Di lunedì 27 giugno 2022) Con il caldo che non ci dà tregua ledelcona partire da 1 euro possono portare un po’ di refrigerio. Vediamo quelle più interessanti anche per fare un po’ di scorta in dispensaha avviato la nuova tornata dicon ilvalido fino al prossimo 3 L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

CorriereCitta : Eurospin, offerte e promozioni dal 23 giugno al 3 luglio: sfoglia il nuovo volantino - Tittiesnbeer_63 : @Lavvelenata Quello dell'eurospin che costa meno. Quando c'ho soldi, le offerte Coop. -

Il Corriere della Città

...dei maggiori discount e supermercati italiani per proporre al Lettore alcune interessanti. ... Il Carrefour Market propone il melone mantovano IGP a 2,89 euro al chilo, mentre l'offre i ...... presentando delleimperdibile. Unendo, quindi, una serie di fattori, Altroconsumo ha ... A seguire, nel resto d'Italia con lo stesso punteggio vi èe Prix . Eurospin, offerte e promozioni dal 23 giugno al 3 luglio: sfoglia il nuovo volantino Eurospin lavora con noi. Scopri posizioni aperte, profili richiesti, sedi che assumono per il mese di giugno 2022 e come candidarti subito.Nuova opportunità occupazionale su IVG Lavoro: l’operatività “sarà organizzata su turni, in un ambiente di lavoro giovane e stimolante” ...