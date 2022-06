Offerta del Napoli per Solbakken (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Napoli è molto interessato a Ola Solbakken, esterno classe 1998 che gioca con il Bodo Glimt. I contatti proprio nelle ultime ore, dopo che il norvegese sembrava vicinissimo alla Roma . Solbakken va a scadenza il prossimo 31 dicembre e dunque può arrivare per una cifra attorno ai 2,5 milioni di euro. Solbakken da tempo tratta con la Roma, ma il Napoli ha proposto al norvegese un quinquennale e ora aspetta una risposta. La mossa del Napoli è legata alla cessione di Politano al Valencia che in queste ore si sta concretizzando. Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 27 giugno 2022) Ilè molto interessato a Ola, esterno classe 1998 che gioca con il Bodo Glimt. I contatti proprio nelle ultime ore, dopo che il norvegese sembrava vicinissimo alla Roma .va a scadenza il prossimo 31 dicembre e dunque può arrivare per una cifra attorno ai 2,5 milioni di euro.da tempo tratta con la Roma, ma ilha proposto al norvegese un quinquennale e ora aspetta una risposta. La mossa delè legata alla cessione di Politano al Valencia che in queste ore si sta concretizzando.

