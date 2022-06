Nuove maglie in arrivo, il Benevento stuzzica i tifosi sui social (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA strisce verticali o innovativa come quella dello scorso anno? La nuova maglia del Benevento è in arrivo e la società ha pensato di stuzzicare la curiosità dei tifosi con un post pubblicato sui canali social ufficiali. Nell’immagine un disegno a sfondo nero che lascia ampio spazio alla fantasia. “Il nuovo kit 2022/2023 sta arrivando, Come ve lo immaginate?”, il sondaggio lanciato dal club che non ha ancora reso nota la data di lancio delle Nuove divise. Tante le proposte dei tifosi per quello che sarà il secondo anno della fornitura Nike. Le aspettative sono alte, ancora qualche giorno e il dado sarà tratto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA strisce verticali o innovativa come quella dello scorso anno? La nuova maglia delè ine la società ha pensato dire la curiosità deicon un post pubblicato sui canaliufficiali. Nell’immagine un disegno a sfondo nero che lascia ampio spazio alla fantasia. “Il nuovo kit 2022/2023 sta arrivando, Come ve lo immaginate?”, il sondaggio lanciato dal club che non ha ancora reso nota la data di lancio delledivise. Tante le proposte deiper quello che sarà il secondo anno della fornitura Nike. Le aspettative sono alte, ancora qualche giorno e il dado sarà tratto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

