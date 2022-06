Nuova Maglia Napoli: Lete ancora sponsor, deciso il colore (Di lunedì 27 giugno 2022) Acqua Lete sarà ancora sponsor del Napoli per la prossima stagione lo fa sapere ‘A Tutela della Maglia’. La pagina twitter che segue con grande attenzione le vicende legate alle maglie da calcio, in particolare quella del Napoli, anticipa che il rapporto tra la SSCN e Lete andrà avanti ancora in futuro. In tanti però hanno chiesto se si riuscisse a trovare una mediazione per quanto riguarda il colore che accompagna il logo di Lete sulla Maglia azzurra. Quel colore rosso non piace praticamente a nessuno e negli anni sono stati tanti gli appelli per cercare di portarlo in un’altra colorazione, magari bianca, come quella dei numeri e dei nomi dei calciatori. Lete ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 giugno 2022) Acquasaràdelper la prossima stagione lo fa sapere ‘A Tutela della’. La pagina twitter che segue con grande attenzione le vicende legate alle maglie da calcio, in particolare quella del, anticipa che il rapporto tra la SSCN eandrà avantiin futuro. In tanti però hanno chiesto se si riuscisse a trovare una mediazione per quanto riguarda ilche accompagna il logo disullaazzurra. Quelrosso non piace praticamente a nessuno e negli anni sono stati tanti gli appelli per cercare di portarlo in un’altra colorazione, magari bianca, come quella dei numeri e dei nomi dei calciatori....

