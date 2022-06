Nuoto: Paltrinieri argento nei 5 km (Di lunedì 27 giugno 2022) Gregorio Paltrinieri, dopo il bronzo in staffetta di ieri, ha vinto l'argento nella 5 chilometri del Mondiale sul Lupa Lake, lasciando spazio solo all'olimpionico tedesco Florian Welabrock, che si è ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 27 giugno 2022) Gregorio, dopo il bronzo in staffetta di ieri, ha vinto l'nella 5 chilometri del Mondiale sul Lupa Lake, lasciando spazio solo all'olimpionico tedesco Florian Welabrock, che si è ...

Pubblicità

Eurosport_IT : GREEEEEG D’OROOOOO!! ???? Che gara incredibile!!! Per un super Gregorio Paltrinieri arrivano l’oro e il record europ… - Eurosport_IT : NON CI FERMIAMOOOO! ?????? Nella 1a giornata del nuoto di fondo è subito medaglia azzurra! Nella staffetta mista 4×1.… - Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE GREG ?????? Arriva anche la terza medaglia in questi mondiali per Paltrinieri! Solo Wellbrock ne ha… - RaiNews : Budapest 2022, @greg_palt racconta a @RaiSport la sfida nella 5 km contro il tedesco Florian Wellbrock… - ildellabella : RT @Eurosport_IT: MERAVIGLIOSAMENTE GREG ?????? Arriva anche la terza medaglia in questi mondiali per Paltrinieri! Solo Wellbrock ne ha di pi… -