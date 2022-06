Nuoto di fondo, oggi in tv 5km maschile Mondiali Budapest 2022: canale, orario e diretta streaming (Di lunedì 27 giugno 2022) Tutto pronto per la 5km maschile di Nuoto di fondo ai Mondiali di Budapest 2022. Dopo il bronzo nella staffetta 4×1000 metri, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza vogliono provare ad incrementare il bottino di medaglie nella distanza più corta in acque libere. Chi si aggiudicherà il titolo? L’appuntamento è per le ore 9.00 di lunedì 27 giugno. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 27 GIUGNO GLI ITALIANI IN GARA LUNEDI’ 27 GIUGNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO PROGRAMMA Nuoto DI fondo: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Tutto pronto per la 5kmdidiaidi. Dopo il bronzo nella staffetta 4×1000 metri, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza vogliono provare ad incrementare il bottino di medaglie nella distanza più corta in acque libere. Chi si aggiudicherà il titolo? L’appuntamento è per le ore 9.00 di lunedì 27 giugno. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 27 GIUGNO GLI ITALIANI IN GARA LUNEDI’ 27 GIUGNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO PROGRAMMADI: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE ...

