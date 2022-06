Nuoto di fondo, Mondiali Budapest 2022: Giulia Gabbrielleschi bronzo nella 5 km femminile (Di lunedì 27 giugno 2022) Terza medaglia in tre gare per l’Italia del Nuoto di fondo ai Mondiali di Budapest 2022. Giulia Gabbrielleschi infatti ha vinto la medaglia di bronzo nella 5 km femminile, al termine di una gara condotta sempre con grande lucidità nelle prime posizioni. La vittoria e l’oro iridato è andato alla brasiliana Cunha, probabilmente la grande favorita della vigilia, davanti alla francese Muller. Molto buona anche la prestazione di Ginevra Taddeucci, in lotta con la compagna di squadra fino alle ultime centinaia di metri quando è mancato lo spunto decisivo alla giovane che comunque alla prima esperienza in un Mondiale chiude con un piazzamento di prestigio nella top-10. IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 27 GIUGNO GLI ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Terza medaglia in tre gare per l’Italia deldiaidiinfatti ha vinto la medaglia di5 km, al termine di una gara condotta sempre con grande lucidità nelle prime posizioni. La vittoria e l’oro iridato è andato alla brasiliana Cunha, probabilmente la grande favorita della vigilia, davanti alla francese Muller. Molto buona anche la prestazione di Ginevra Taddeucci, in lotta con la compagna di squadra fino alle ultime centinaia di metri quando è mancato lo spunto decisivo alla giovane che comunque alla prima esperienza in un Mondiale chiude con un piazzamento di prestigiotop-10. IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 27 GIUGNO GLI ...

