Nuoto di fondo, Mondiali 2022 oggi: orari 27 giugno, calendario gare, programma, tv, italiani in gara (Di lunedì 27 giugno 2022) Proseguono i Mondiali di Nuoto di fondo nelle acque libere di Budapest, Ungheria. Dopo la prima prova di ieri, la 4×1500 mista in cui si è ottenuto un bronzo, è il momento delle prime gare singole delle competizioni, le 5 chilometri maschile e femminile. Si comincerà con la prova dedicata agli uomini; saranno Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza a difendere i colori azzurri e a provare a contrastare i soliti nomi, come l'ungherese Kristof Rasovszky ed il tedesco Florian Wellbrock. Nella gara femminile invece l'Italia sarà rappresentata da Giulia Gabbrielleschi e Ginevra Taddeucci. Le due gare di giornate verranno trasmesse su Rai Sport, inframezzate dalle gare di tuffi. OA Sport vi offrirà invece le DIRETTE LIVE testuali della gara e di tutte ...

