Novità per Casale, il Verona l’ha fatto con il Napoli: la situazione (Di lunedì 27 giugno 2022) L’edizione odierna di Il Mattino conferma non soltanto l’interesse di Napoli e Lazio per Nicolò Casale, ma riferisce anche della disponibilità a trattare da parte dell’Hellas Verona. Secondo il quotidiano, infatti, ci sarebbe stato direttamente un contatto tra Maurizio Setti, presidente degli scaligeri, e le due squadre interessate al difensore, ossia Napoli e Lazio. Il patron del Verona ha stabilito anche la sua disponibilità a lasciar partire Casale in prestito, sia pur con obbligo di riscatto. FOTO: Getty – Hellas Verona CasaleL’operazione non è da sottovalutare perché, com’è noto, il Napoli è da tempo alla ricerca di un difensore centrale che possa rimpiazzare il fantasma-Tuanzebe, che nei suoi sei mesi in azzurro ha ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 giugno 2022) L’edizione odierna di Il Mattino conferma non soltanto l’interesse die Lazio per Nicolò, ma riferisce anche della disponibilità a trattare da parte dell’Hellas. Secondo il quotidiano, infatti, ci sarebbe stato direttamente un contatto tra Maurizio Setti, presidente degli scaligeri, e le due squadre interessate al difensore, ossiae Lazio. Il patron delha stabilito anche la sua disponibilità a lasciar partirein prestito, sia pur con obbligo di riscatto. FOTO: Getty – HellasL’operazione non è da sottovalutare perché, com’è noto, ilè da tempo alla ricerca di un difensore centrale che possa rimpiazzare il fantasma-Tuanzebe, che nei suoi sei mesi in azzurro ha ...

