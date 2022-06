"Nonostante i sacrifici di Brumotti...", la rivelazione choc di Cecchi Paone (Di lunedì 27 giugno 2022) Vittorio Brumotti è sicuramente un fuoriclasse. Un ragazzo d'oro, amato da tutti: grandi e piccoli. Da sempre con Striscia la Notizia combatte contro ogni forma di droga rischiando in prima persona. La sua bicicletta - ultimamente in radiovisione a RTL 102.5 News ha raccontato di averne 300 - è sempre pronta: un vero fenomeno, uno sportivo doc. Adesso, di lui parla benissimo anche Alessandro Cecchi Paone, uno dei giornalisti più attenti del panorama televisivo italiano. Che tra l'altro cura una rubrica sul settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. “Ammiro profondamente Vittorio per le sue inchieste sulle piazze di droga che da anni conduce a Striscia la notizia. Bravo Brumotti e tutti i colleghi che coraggiosamente svelano come il mercato della droga sia fiorente”, scrive Cecchi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Vittorioè sicuramente un fuoriclasse. Un ragazzo d'oro, amato da tutti: grandi e piccoli. Da sempre con Striscia la Notizia combatte contro ogni forma di droga rischiando in prima persona. La sua bicicletta - ultimamente in radiovisione a RTL 102.5 News ha raccontato di averne 300 - è sempre pronta: un vero fenomeno, uno sportivo doc. Adesso, di lui parla benissimo anche Alessandro, uno dei giornalisti più attenti del panorama televisivo italiano. Che tra l'altro cura una rubrica sul settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. “Ammiro profondamente Vittorio per le sue inchieste sulle piazze di droga che da anni conduce a Striscia la notizia. Bravoe tutti i colleghi che coraggiosamente svelano come il mercato della droga sia fiorente”, scrive...

Pubblicità

SilviaTrippini : @fanpage Che si parta sempre o quasi dal basso è normale il problema è che nonostante i sacrifici nel tempo non è s… - Sebasti05711568 : @HoaraBorselli Perdonami hoara ma chi va a lavorare deve essere pagato. Infatti, tu, nonostante i sacrifici, non ha… - antidegrado76 : @La_manina__ @La_manina__ fa parte di quei decerebrati analfabeti che votarono contro il nucleare e ancora oggi son… - CavaliereNero17 : @HoaraBorselli 'mancano sacrificio e fame', ma dove vive lei? sono il pane quotidiano degli italiani, sacrifici inu… - melanchoIichead : Non sono una persona sentimentale e non riuscirò mai a dire queste cose ai miei genitori, neanche se mi puntassero… -