“Non volevo ma l’ho fatto”. Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis confessa prima della finale (Di lunedì 27 giugno 2022) Marialaura De Vitis, confessione all’Isola dei Famosi. A poche ore dalla finale l’ex compagna di Paolo Brosio è tornata a fare parlare di sé. Nei giorni scorsi contro di lei aveva tuonato Lory Del Santo, raccontando retroscena pesanti sulla sua storia con Alessandro Iannoni. A Isa e Chia Lory Del Santo ha ammesso: “All’inizio lei aveva capito che tutti la accusavano di falsità per il suo interesse per Alessandro. Anche io lo pensavo, perché entri che ancora non conosci una persona e già sei innamorata”. “Però umanamente le stavo vicino. Ha capito che io ero un minimo sostegno, nonostante abbia preferito votare me e non Mercedesz perché con lei aveva fatto il viaggio di andata – pensa che intelligenza!”. C’è stato un episodio che ha fatto capire a Lory la vera ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022)De, confessione all’dei. A poche ore dallal’ex compagna di Paolo Brosio è tornata a fare parlare di sé. Nei giorni scorsi contro di lei aveva tuonato Lory Del Santo, raccontando retroscena pesanti sulla sua storia con Alessandro Iannoni. A Isa e Chia Lory Del Santo ha ammesso: “All’inizio lei aveva capito che tutti la accusavano di falsità per il suo interesse per Alessandro. Anche io lo pensavo, perché entri che ancora non conosci una persona e già sei innamorata”. “Però umanamente le stavo vicino. Ha capito che io ero un minimo sostegno, nonostante abbia preferito votare me e non Mercedesz perché con lei avevail viaggio di andata – pensa che intelligenza!”. C’è stato un episodio che hacapire a Lory la vera ...

