Non solo Verona, il modello per il Pd è Alessandria E ora Letta punta a ricostruire l'Ulivo per le Politiche (Di lunedì 27 giugno 2022) Nella città piemontese ha vinto il campo larghissimo: Angelo Giorgio Abonante è diventato sindaco con il 54,41% dei voti Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 27 giugno 2022) Nella città piemontese ha vinto il campo larghissimo: Angelo Giorgio Abonante è diventato sindaco con il 54,41% dei voti Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

RobertoBurioni : A un numero considerevole di pazienti COVID vengono prescritti dai medici degli antibiotici - in particolare azitro… - AstroSamantha : We’ve got plants! Edible plants… but not for consumption this time, just science ?? È tempo di raccolta! Queste son… - ClaMarchisio8 : Comunque la si pensi c'è una cosa peggiore dell’aborto: l’aborto clandestino. Vietare l'aborto non vieta mai l'abor… - LucaaaaBat : RT @elliott_il: @_ElPrincipe22 Ma perche stai fumando Enzaccio? 1) Abbiamo comprato Acerbi? 2) Ogni acquisto si fa con algoritmo, da Ibra… - _Valealizzi_ : RT @artbymars: cara alessandra la ragazza in questione è rimasta sotto il sole cocente di roma per ore e ore aspettando solo di vedere te c… -