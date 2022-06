Non solo il Milan su Belotti, un top club di Serie A piomba sul Gallo: le ultime (Di lunedì 27 giugno 2022) A Roma in questo momento c’è grande estasi ed entusiasmo ad un mese dalla vittoria della Conference League, ma non solo per aver portato a casa questo trofeo, dopo sessant’anni che non lo si faceva in Europa. Infatti in questi giorni si fa un gran vociferare su un possibile arrivo imminente di Cristiano Ronaldo nella Capitale, con alcuni che dicono che la società avrebbe affittato lo Stadio Olimpico per presentarlo il 29 giugno. Tutto lascerebbe pensare ad un’utopia, anche perchè Mourinho sembrerebbe essere ai ferri corti con l’asso portoghese, il quale, inoltre, vorrebbe giocare la Champions League, cosa che la Roma non gli garantirebbe per questa stagione. Roma Jose Mourinho Ed ecco che, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, un affare più realistico e sensato potrebbe essere quello di Andrea Belotti. Il Gallo è ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 giugno 2022) A Roma in questo momento c’è grande estasi ed entusiasmo ad un mese dalla vittoria della Conference League, ma nonper aver portato a casa questo trofeo, dopo sessant’anni che non lo si faceva in Europa. Infatti in questi giorni si fa un gran vociferare su un possibile arrivo imminente di Cristiano Ronaldo nella Capitale, con alcuni che dicono che la società avrebbe affittato lo Stadio Olimpico per presentarlo il 29 giugno. Tutto lascerebbe pensare ad un’utopia, anche perchè Mourinho sembrerebbe essere ai ferri corti con l’asso portoghese, il quale, inoltre, vorrebbe giocare la Champions League, cosa che la Roma non gli garantirebbe per questa stagione. Roma Jose Mourinho Ed ecco che, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, un affare più realistico e sensato potrebbe essere quello di Andrea. Ilè ...

