Nome e cognome delle vittime dell'Olocausto: un'IA di Google analizza le foto e identifica le persone (Di lunedì 27 giugno 2022) Daniel Patt, ingegnere software in forza a Google, ha creato la piattaforma From Numbers to Names (N2N). Gli utenti possono caricare una foto e l’IA analizza un enorme archivio di ritratti di guerra per trovare delle corrispondenze.... Leggi su dday (Di lunedì 27 giugno 2022) Daniel Patt, ingegnere software in forza a, ha creato la piattaforma From Numbers to Names (N2N). Gli utenti possono caricare unae l’IAun enorme archivio di ritratti di guerra per trovarecorrispondenze....

Pubblicità

lapostadispenk : @Mommasospesa3 Ma prima vanno presi a calci nei denti. E vanno sputtanati, con nome e cognome, esposti al ludibrio e alle conseguenze. - WithYouFC : 60 + qualcuno già va bene come base rispetto ai soli 60 a cui si chiuderà. Ma quel qualcuno ha nome e cognome ben p… - aiuannadai : Su Cragno io ancora mi mangio le mani, ve lo dico. Questo è un fenomeno. Se non arriverà mai in una squadra top la… - IgnazioGrazioso : @BerniZ21 @1926_cri No, non direi. Su KK ha fatto nome e cognome. Sul portiere stava parlando con Orrico del portie… - FranAltomare : @TIM_Official @tim4uangie Non credo mi fermerò prima di aver ottenuto risposte, indennizzo, rimborsi scritti, nome… -