Nicola Venturi lancia il nuovo brano Get Away (Di lunedì 27 giugno 2022) “Get Away” è il nuovo brano di Nicola Venturi: suoni evoluti e forte cambiamento musicale per l’artista Il nuovo pezzo di Nicola Venturi s’intitola Get Away e apre le porte a nuove prospettive musicali. “E’ un pezzo Tech- house, doveva chiamarsi Transition. E’ comunque il pezzo del cambiamento con suoni sempre più evoluti. Mi ha permesso di creare una base musicale, una biblioteca musicale su cui è fondamentale puntare”, dice Venturi che di recente ha lanciato “What you gonna do?”. “Il titolo rispecchia la sensazione che sto avvertendo tra i giovani, che vogliono scappare dalle situazioni pesanti che ci sono in Italia. Quindi viaggiate, scappate. Qui ci sono sonorità che aprono verso canzoni nuove ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 giugno 2022) “Get” è ildi: suoni evoluti e forte cambiamento musicale per l’artista Ilpezzo dis’intitola Gete apre le porte a nuove prospettive musicali. “E’ un pezzo Tech- house, doveva chiamarsi Transition. E’ comunque il pezzo del cambiamento con suoni sempre più evoluti. Mi ha permesso di creare una base musicale, una biblioteca musicale su cui è fondamentale puntare”, diceche di recente hato “What you gonna do?”. “Il titolo rispecchia la sensazione che sto avvertendo tra i giovani, che vogliono scappare dalle situazioni pesanti che ci sono in Italia. Quindi viaggiate, scappate. Qui ci sono sonorità che aprono verso canzoni nuove ...

Pubblicità

pasquale_marro : Nicola Venturi il nuovo brano è Get Away”: forte cambiamento musicale - NicolaVenturiDj : Get Away - Nicola Venturi Ascolta qui su Spotify: -