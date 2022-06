«Nessuno ha mai saputo che sono la figlia di Bud Spencer, con mio fratello una telefonata di 30 secondi» (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista Carlotta Rossi, figlia illegittima di Bud Spencer. Ha 46 anni. La settimana scorsa ha intrapreso il percorso giudiziario per ottenere il riconoscimento di paternità dell’attore scomparso sei anni fa. Carlotta Rossi chiede l’esame del Dna e il risarcimento, tramite gli eredi, del «danno subito per la sostanziale mancanza della figura paterna nell’intero arco della vita». Ha scritto un libro, “A metà”, in cui racconta la storia d’amore tra Bud Spencer e sua madre, Giovanna Michelina Rossi. Il primo ricordo che ha di Bud Spencer, che non ha mai potuto chiamare così risale a quando aveva tre anni e mezzo. «Era arrivato a casa nostra con una valigia che a me sembrava gigantesca, ma in realtà era normale. Era piena di giochi. Ho questa immagine di un gigante dal sorriso buono, una sorta di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista Carlotta Rossi,illegittima di Bud. Ha 46 anni. La settimana scorsa ha intrapreso il percorso giudiziario per ottenere il riconoscimento di paternità dell’attore scomparso sei anni fa. Carlotta Rossi chiede l’esame del Dna e il risarcimento, tramite gli eredi, del «danno subito per la sostanziale mancanza della figura paterna nell’intero arco della vita». Ha scritto un libro, “A metà”, in cui racconta la storia d’amore tra Bude sua madre, Giovanna Michelina Rossi. Il primo ricordo che ha di Bud, che non ha mai potuto chiamare così risale a quando aveva tre anni e mezzo. «Era arrivato a casa nostra con una valigia che a me sembrava gigantesca, ma in realtà era normale. Era piena di giochi. Ho questa immagine di un gigante dal sorriso buono, una sorta di ...

