Nel Casertano dopo il pride disegno anti Lgbt (Di lunedì 27 giugno 2022) dopo l'Aversa pride di sabato 25 giugno, il primo nella storia della citta normanna con migliaia di partecipanti - tra i 3 e i 4mila - delegazioni comunali e qualche sindaco (Renato Natale di Casal di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022)l'Aversadi sabato 25 giugno, il primo nella storia della citta normanna con migliaia di partecip- tra i 3 e i 4mila - delegazioni comunali e qualche sindaco (Renato Natale di Casal di ...

Pubblicità

ottopagine : Un proiettile nella villa di Gimmi Cangiano nel casertano: si indaga #Caserta - Carlo10309 : RT @ilnomece: I 5 stelle dovrebbero avere come unico futuro la raccolta dei pomodori nel casertano agli ordini degli immigrati. - ilnomece : I 5 stelle dovrebbero avere come unico futuro la raccolta dei pomodori nel casertano agli ordini degli immigrati. - ottopagine : La pandemia fa un'altra vittima nel casertano: circa 800 i nuovi casi #Caserta - tripps42 : Inizia come sicario nella zona tra Napoli e Caserta, nel 1977 a 22 anni commette il suo primo omicidio. Diventa pre… -