Nazionale Volley | Lubian guarita dal Covid | raggiungerà domani le azzurre a Sofia

(Di lunedì 27 giugno 2022) Marina, centrale dellaitaliana di, èdal-19. L’azzurra è risultato positiva al rientro dalla week 2 di Brasilia e si è sottoposta questa mattina ad un tampone di controllo, risultato negativo dopo una settimana di isolamento. La giocatrice è stata comunque asintomatica per tutto il periodo e nella giornata dile compagne a, per prendere parte alla Pool 6 diball Nations League. L’esordio è fissato mercoledì 29 giugno alle ore 19. SportFace.

Marina Lubian, centrale della Nazionale italiana di volley, è guarita dal Covid-19. L'azzurra è risultato positiva al rientro dalla week 2 di Brasilia e si è sottoposta questa mattina ad un tampone di ...Mi mancano le mie compagne di squadra. La vittoria più importante, portare la Nazionale volley per la prima volta alle Olimpiadi, a Sidney ...