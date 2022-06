NATO aumenterà le forze in massima allerta | a 300 000 soldati

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ladrasticamente lein. Da appena 40.000 a oltre 300.000. Lo ha dichiarato il segretario generale Jens Stoltenberg. Che descrive come “la più grande revisione della nostra difesa collettiva e deterrenza dalla Guerra Fredda”. Dunque l’Occidente rimodella la sua strategia di sicurezza in seguito all’aggressione militare del presidente russo.le

Pubblicità

GramsciAG : RT @putino: La Forza di Reazione rapida della NATO aumenterà da 40 mila a 300 mila soldati, dopo la decisione che sarà ufficialmente presa… - AttilaAzureRive : RT @Gianl1974: La NATO aumenterà il numero delle forze ad alta prontezza da 40.000 a oltre 300.000 Dettagli: Jens Stoltenberg ha detto ques… - Yes2winC : RT @Gianl1974: La NATO aumenterà il numero delle forze ad alta prontezza da 40.000 a oltre 300.000 Dettagli: Jens Stoltenberg ha detto ques… - elespaterlini1 : RT @Gianl1974: La NATO aumenterà il numero delle forze ad alta prontezza da 40.000 a oltre 300.000 Dettagli: Jens Stoltenberg ha detto ques… - robtic58 : RT @Gianl1974: La NATO aumenterà il numero delle forze ad alta prontezza da 40.000 a oltre 300.000 Dettagli: Jens Stoltenberg ha detto ques… -

... si estenderà inevitabilmente ai territori della. Lo dico chiaramente ai miei amici ... La Russia deve essere ulteriormente tagliata fuori dal sistema finanziario occidentale, il chei ...... è stato visto come sostegno all'Ucraina nella guerra contro la Russia, contro cuie Ue ... "la pressione per spingere " forse costringere " gli ucraini a firmare un accordo di pace non ...