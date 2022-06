Napoli-Valencia asse di mercato. Gattuso vuole due azzurri: Tutti i dettagli (Di lunedì 27 giugno 2022) Napoli-Valencia, potrebbe nasce un’asse di mercato. Gennaro Gattuso vuole due calciatori azzurri. CALCIOmercato Napoli. Secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica potrebbe nasce un’asse di mercato tra il Napoli e il Valencia di Rino Gattuso. Napoli-Valencia, asse DI mercato? “Il tedesco fu voluto nel gennaio 2020. Il feeling con Spalletti non è decollato e Demme ha chiesto di misurarsi altrove per ritrovare continuità. Il copione è lo stesso per Matteo Politano: nel 2020- 2021 si è esaltato con Gattuso, ha segnato 11 gol arrivando a sfiorare la ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 giugno 2022), potrebbe nasce un’di. Gennarodue calciatori. CALCIO. Secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica potrebbe nasce un’ditra ile ildi RinoDI? “Il tedesco fu voluto nel gennaio 2020. Il feeling con Spalletti non è decollato e Demme ha chiesto di misurarsi altrove per ritrovare continuità. Il copione è lo stesso per Matteo Politano: nel 2020- 2021 si è esaltato con, ha segnato 11 gol arrivando a sfiorare la ...

Pubblicità

napolipiucom : Napoli-Valencia asse di mercato. Gattuso vuole due azzurri: Tutti i dettagli #Calciomercato #gattuso #napoli… - cn1926it : #Politano-#Valencia, nulla di fatto: ma il #Napoli valuta due possibili eredi – Rai - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: #Napoli, #Politano tratta col #Valencia: le cifre per la cessione, e l'intreccio con #Deulofeu [@giovanniannun] - sportli26181512 : Napoli, Politano tratta col Valencia: le cifre per la cessione e l'intreccio con Deulofeu: Mancano pochi giorni e i… - cmdotcom : #Napoli, #Politano tratta col #Valencia: le cifre per la cessione, e l'intreccio con #Deulofeu [@giovanniannun] -