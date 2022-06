Napoli: offerta Ola Solbakken, spiazzate Roma e Lazio. Ecco chi è (Di lunedì 27 giugno 2022) Si infiamma il calciomercato del Napoli con Cristiano Giuntoli che si è mosso con un’operazione a sorpresa. Il Napoli ha fatto un’offerta per Ola Solbakken, esterno norvegese di proprietà del Bodo Glimt. Il calciatore è entrato già nel mirino di Lazio e Roma che speravano di poterlo prendere a gennaio a parametro zero, dato che il giocatore ha un contratto in scadenza a dicembre del 2022. Ma il Napoli ha anticipato le mosse, anche perché l’addio di Matteo Politano verso Valencia è sempre più vicino e quindi il club azzurro si è attivato per trovargli un sostituto. Solbakken al Napoli: offerta e cifre Ecco quanto scrive Il Mattino sull’operazione per l’esterno norvegese: Non c’è solo la ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 giugno 2022) Si infiamma il calciomercato delcon Cristiano Giuntoli che si è mosso con un’operazione a sorpresa. Ilha fatto un’per Ola, esterno norvegese di proprietà del Bodo Glimt. Il calciatore è entrato già nel mirino diche speravano di poterlo prendere a gennaio a parametro zero, dato che il giocatore ha un contratto in scadenza a dicembre del 2022. Ma ilha anticipato le mosse, anche perché l’addio di Matteo Politano verso Valencia è sempre più vicino e quindi il club azzurro si è attivato per trovargli un sostituto.ale cifrequanto scrive Il Mattino sull’operazione per l’esterno norvegese: Non c’è solo la ...

