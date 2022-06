Napoli: Meret rimane e sarà il portiere titolare (Di lunedì 27 giugno 2022) Come scrive La Gazzetta dello Sport sarà quindi l'ex Udinese il nuovo numero uno di Spalletti. Dalla prossima stagione quindi addio alla poco proficua staffetta con Ospina che sarà solo un ricordo. ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 27 giugno 2022) Come scrive La Gazzetta dello Sportquindi l'ex Udinese il nuovo numero uno di Spalletti. Dalla prossima stagione quindi addio alla poco proficua staffetta con Ospina chesolo un ricordo. ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, rinnovo in arrivo per Alex #Meret - SkySport : Napoli, Alex Meret vicino al rinnovo fino al 2027 #SkySport #Napoli #Meret #SkyCalciomercato - MessaggeroSport : Di Maria apre alla Juve. Il Milan accoglie Origi e punta Ziyech e Asensio. Djuric al Verona, Meret rinnova col Napo… - ilmessaggeroit : Di Maria apre alla Juve. Il Milan accoglie Origi e punta Ziyech e Asensio. Djuric al Verona, Meret rinnova col Napo… - defilippo_luca : #meret titolare è la conferma del ridimensionamento della dimensione #Napoli !!! Per me la conferma che non avranno… -