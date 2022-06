Napoli Meret, prolungamento e aumento: così il portiere può rinnovare (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Napoli ha trovato l’accordo per il prolungamento di Meret: la firma ci sarà quando Ospina avrà lasciato gli azzurri Meret e i suoi agenti hanno trovato l’accordo con il Napoli per rinnovo e aumento dell’ingaggio per il portiere. Il classe ’97 firmerà un contratto fino al 2027 con una cifra da 1.5 milioni circa. Per le firme c’è da attendere la definitiva uscita di scena di Ospina che a questo punto appare scontata visto la voglia di voler puntare su Meret. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Ilha trovato l’accordo per ildi: la firma ci sarà quando Ospina avrà lasciato gli azzurrie i suoi agenti hanno trovato l’accordo con ilper rinnovo edell’ingaggio per il. Il classe ’97 firmerà un contratto fino al 2027 con una cifra da 1.5 milioni circa. Per le firme c’è da attendere la definitiva uscita di scena di Ospina che a questo punto appare scontata visto la voglia di voler puntare su. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

