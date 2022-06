Napoli | il club ci prova per Solbakken | l’offerta

(Di lunedì 27 giugno 2022) Stando a quanto riportato da Il Mattino, ilsarebbe interessato ad Ola, attaccante norvegese classe 1998. Aurelio De Laurentiis ha già formulato un’offerta per il Bodø/Glimt. ADL ci“Ilsu. Vecchie ruggini Roma-Bodo: ADL ci” si legge sul quotidiano. Il giocatore è in scadenza per giugno e può partire L'articolo

cn1926it : #FabianRuiz, cessione o rinnovo con clausola: quattro club di #SerieA sondano #Ounas - Andrea842631710 : @Compabele Ma gli stipendi alti li chiede chiunque Vincenzo Questa è la macchina del calcio Poi io come ho detto pe… - infoitsport : CDS - Mertens ha ricevuto nuove offerte da altri club, ma la sua priorità resta sempre il Napoli - NapoliAddict : Rai - Koulibaly, il Napoli vuole aumentare l'offerta. Su Mertens il club è freddo #Napoli #ForzaNapoliSempre… - NapoliFCNews : Napoli Club, il presidente: “Va ripristinato un rapporto tra società e tifo sano” #Napoli #SSCNapoli… -

...dai parametri delfriulano. In pratica, il cartellino di Deulofeu vale zero perché è assai improbabile che rinnovi e sarà svincolato nel 2024. Da come finirà, capiremo se i dirigenti del...ULTIMO, CONCERTO, 26 GIUGNO 2022/ "Da sempre con gli ultimi, per..." Ambientata negli anni ... che gioca a D'n'd (Dungeons and Dragons) e partecipa attivamente a unche si fa chiamare ... Castel di Sangro, non solo il Maiorca per il Napoli: amichevoli con altri 3 club europei Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’ il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato dei rinnovi di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens.Stando a quanto riportato da Il Mattino, il Napoli sarebbe interessato ad Ola Solbakken, attaccante norvegese classe 1998. Aurelio De Laurentiis ha già Aurelio De Laurentis ci prova, a riportarlo Il M ...