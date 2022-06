Napoli, Giuntoli pensa a Tatarusanu per il ruolo di vice Meret (Di lunedì 27 giugno 2022) Giuntoli ha due nomi per il ruolo di vice Meret: oltre a Sirigu il nome nuovo è quello di Tatarusanu Il Napoli ha deciso il futuro tra i pali della formazione della prossima stagione. Il rinnovo di Meret è a un passo e sarà lui il titolare degli azzurri. Giuntoli è alla ricerca di un vice e starebbe pensando ad un nome nuovo. Piace Tatarusanu del Milan, oltre a Salvatore Sirigu, retrocesso con il Genoa in B. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022)ha due nomi per ildi: oltre a Sirigu il nome nuovo è quello diIlha deciso il futuro tra i pali della formazione della prossima stagione. Il rinnovo diè a un passo e sarà lui il titolare degli azzurri.è alla ricerca di une starebbendo ad un nome nuovo. Piacedel Milan, oltre a Salvatore Sirigu, retrocesso con il Genoa in B. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Il #Napoli pensa anche a #Tatarusanu per il ruolo di vice #Meret ?? - SiamoPartenopei : Da Roma - Al momento zero offerte per Veretout, ma piace a Giuntoli e gradisce Napoli - cn1926it : #Deulofeu-#Napoli, accordo con l’#Udinese: ma un altro ostacolo frena la trattativa - NapoliFCNews : Napoli – L’Atalanta è pronta a sacrificare Gollini, Giuntoli ci pensa! #Napoli #SSCNapoli #SSCN - infoitsport : Giuntoli stregato da un talento della Salernitana: scout entusiasti, proverà a portarlo a Napoli -