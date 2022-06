Napoli, Gattuso vuole Politano al Valencia: l’ostacolo è il prezzo (Di lunedì 27 giugno 2022) Come riporta ‘As’, lo scorso weekend sarebbe andato in scena un incontro tra emissari del Valencia e Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano. L’esterno offensivo del Napoli è una precisa richiesta del nuovo allenatore Rino Gattuso. L’operazione è difficile. I partenopei, infatti, non sono disposti a mandare via l’ex Inter in prestito. Per la cessione definitiva la richiesta di De Laurentiis è di venti milioni, cifra molto alta per l’attuale situazione economica degli spagnoli. Si attendono ulteriori sviluppi soprattutto se il club iberico dovesse fare cassa con alcune cessioni importanti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Come riporta ‘As’, lo scorso weekend sarebbe andato in scena un incontro tra emissari dele Mario Giuffredi, agente di Matteo. L’esterno offensivo delè una precisa richiesta del nuovo allenatore Rino. L’operazione è difficile. I partenopei, infatti, non sono disposti a mandare via l’ex Inter in prestito. Per la cessione definitiva la richiesta di De Laurentiis è di venti milioni, cifra molto alta per l’attuale situazione economica degli spagnoli. Si attendono ulteriori sviluppi soprattutto se il club iberico dovesse fare cassa con alcune cessioni importanti. SportFace.

