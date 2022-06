Napoli | Gaetano in prestito in Serie A? Parla il direttore sportivo

(Di lunedì 27 giugno 2022) Simone Giacchetta,della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissdurante la trasmissione “Radio Goal” perre, tra le altre cose, di un possibile rientro indi Gianluca. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Il livello dellaA è superiore rispetto a quello della B, questo è ovvio. Dobbiamo affrontare il mercato in maniera molto umile, considerando anche che quello di quest’anno è un mercato a rilento”.Cremonese (Getty Images)trae Cremonese: nuovo? Il futuro di Gianlucaè ancora in bilico. Ilsembra ...

Pubblicità

Yogaolic : RT @fanpage: “Uno dei più intriganti narratori di Napoli. Le sue opere sono impareggiabili strumenti di comprensione del mondo che ci circo… - fanpage : “Uno dei più intriganti narratori di Napoli. Le sue opere sono impareggiabili strumenti di comprensione del mondo c… - globalistIT : - MARCO196913 : RT @NicoSchira: 4 club di #SerieA hanno chiesto al #Napoli il prestito del talentino Gianluca #Gaetano, ma il club azzurro orientato a tene… - FabioPariante : #TBT Collezionare Napoli. Mia intervista al direttore del Museo, Gaetano Bonelli -

CalcioNapoli24

Lei ha scelto di servire la sua città, tra l'altro con il sostegno convinto diManfredi, sindaco die della Città Metropolitana, ma soprattutto suo concittadino. Potrebbe nascere l'...cercano500 operatori ecologici. Queste le parole del sindaco diManfredi: 'Come promesso, con queste nuove assunzioni diamo una prima risposta concreta all' esigenza di riorganizzare Asia . Rendiamo soprattutto il servizio di igiene sempre più ... Cremonese, il ds: "Asse col Napoli Gaetano lo prenderemmo subito se potessimo! Su Zanoli e Zerbin..." Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. Domani, martedì 28 giugno, in occasione dei 10 anni dalla scomparsa di Amato Lamberti, la Nona edizione del Premio Nazionale ‘Amato L ...Queste le sue parole: "Gaetano andrà in ritiro con la compagine di Luciano Spalletti. Aggiungo però che se ci fosse possibilità di parlare con il Napoli e di riaverlo, lo abbracceremmo ben volentieri.