Napoli, Del Genio: “Ambrosino Bari che tentazione” (Di lunedì 27 giugno 2022) Napoli, DEL Genio- Ha parlato in maniera importante del futuro del Napoli e dei pupilli della squadra azzurra che ad oggi rientrano nel progetto. LE SUE PAROLE il giornalista Paolo Del Genio ha parlato di Ambrosino, Gaetano e Zerbin, che il Napoli valuterà durante il ritiro: “Su Ambrosino il Napoli deve decidere se tenerlo come terzo attaccante dietro a Osimhen, questa è una decisione difficile da prendere. La sua qualità tecnica principale resta il tiro in porta, calcia molto bene, preciso e forte. Ha anche la capacità nello stretto di dare il passaggio filtrate e scambiare con l’attaccante. Potrebbe essere una mossa fuori registro del Napoli, invece di darlo in prestito come ha fatto con gli altri giovani. Per quello che sta ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 27 giugno 2022), DEL- Ha parlato in maniera importante del futuro dele dei pupilli della squadra azzurra che ad oggi rientrano nel progetto. LE SUE PAROLE il giornalista Paolo Delha parlato di, Gaetano e Zerbin, che ilvaluterà durante il ritiro: “Suildeve decidere se tenerlo come terzo attaccante dietro a Osimhen, questa è una decisione difficile da prendere. La sua qualità tecnica principale resta il tiro in porta, calcia molto bene, preciso e forte. Ha anche la capacità nello stretto di dare il passaggio filtrate e scambiare con l’attaccante. Potrebbe essere una mossa fuori registro del, invece di darlo in prestito come ha fatto con gli altri giovani. Per quello che sta ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? È iniziato lo show del Re del cantautorato #napoletano. Sul palco del #Pizzavillage è arrivato @_GigiDAlessio_ !… - _GigiDAlessio_ : La meraviglia di Piazza del Plebiscito a Napoli?? Tra pochissimo #GigiUnoComeTe in diretta su @RaiUno @RaiPlay… - _GigiDAlessio_ : Napoli è stato un sogno! Due serate nella piazza più bella del mondo, sotto il cielo della mia città, insieme a tut… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Napoli, idea Galoppo per rinforzare la mediana: l’argentino del Banfield strizza l’occhio - Clae5 : RT @SkyTG24: Bimbo morto in spiaggia a Torre del Greco, per autopsia non è annegato -