Musicultura 2022 | per gli Yosh Whale una vittoria abbattendo i confini dei generi musicali

MontiFrancy82 : @musicultura : vincono di YOSH WALE con il brano “Inutile” - FlorentinaTapuc : Musica. Gli “Yosh Whale” vincono Musicultura 2022. A Isotta il Premio della crtica - SMSNEWSOFFICIAL : @musicultura : vincono di YOSH WALE con il brano “Inutile” - emalombardini : Musicultura ha trovato l'elisir di lunga vita: proposte innovative ed apertura al Mondo. Considerazioni sull'edizio… - Euromusica : Musicultura ha trovato l'elisir di lunga vita: proposte innovative ed apertura al Mondo. Considerazioni sull'edizio… -

Si sono svolte alle Sferisterio di Macerata le due finali della manifestazione. Ha vinto il gruppo di Salerno, con una ricetta che mette insieme cantautorato, elettronica e metal. A Isotta il premio ...Amici d'infanzia, hanno tutti 26 anni: Vincenzo Liguori (voce), Andrea Secondolfo (tastiera), Ludovico Marino (chitarra) e Samuele De Rosa (batteria) hanno vintoe il Premio Banca ...Le serate finali di “Musicultura” andranno in onda a luglio su Rai 2, nel programma televisivo “Musicultura Festival 2022” firmato da Duccio Forzano e diffuso nel mondo da Rai Italia “E’ una grande so ...(wn24)-Macerata – “E una grande sorpresa per noi grazie! In questo momento è difficile descrivere con le parole le emozioni che stiamo provando a Musicultura, noi viviamo per suonare e questa vittoria ...