MotoGP | Enea Bastianini | “Ho sofferto nelle ultime tre gare Dopo la pausa saremo più competitivi”

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 giugno 2022)esprime il proprio parere alla stampa al termine del Gran Premio d’Olanda, 11ma tappa del Motomondiale 2022. Altro fine settimana difficile per il romagnolo, undicesimo al traguardo alle spalle dello spagnolo Alex Rins (Suzuki) ed il portoghese Miguel Oliveira (KTM). Il centauro di Gresini ha commentato ai media come riporta ‘Speedweek.com’: “È stato un week-end di gara difficile, con molti alti e bassi. Non abbiamo mai trovato la giusta consistenza, peccato. Nel warm-up mattutino mi sentivo bene, ma in gara qualcosa non andava. Non è stata una molto buona. Non sono contento del piazzamento, il distacco da Pecco non era troppo grande”. Il portacolori di Ducati ha continuato dicendo: “Mi sarebbe piaciuto correre la gara con delle gomme diverse per capire cosa avrei potuto ottenere. Non puoi tornare indietro nel tempo. Forse non è stata ...