MotoGP, Assen un colpo di scena in ottica Mondiale! Il miglior cliffhanger possibile prima della pausa estiva! (Di lunedì 27 giugno 2022) Con la gara disputata ad Assen, la MotoGP ha archiviato la metà iniziale della sua stagione 2022. Dopo aver corso 11 GP in diciassette settimane, il Motomondiale si prende cinque weekend di “ferie” prima della ripresa, programmata a inizio agosto in quel di Silverstone, dove comincerà la seconda parte di Campionato. Nell’ottica dell’interesse e della suspense in vista degli ultimi 9 appuntamenti, quanto accaduto in Olanda è stato l’ideale. Fabio Quartararo avrebbe potuto soffocare qualsiasi fiammella di speranza altrui, invece ha inaspettatamente rinfocolato i falò di Aleix Espargarò e Francesco Bagnaia. Altri pretendenti al titolo, infatti, non ce ne sono. Non può esserlo Johann Zarco, nonostante abbia più punti di Pecco, in quanto prestazioni come quella di ieri ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Con la gara disputata ad, laha archiviato la metà inizialesua stagione 2022. Dopo aver corso 11 GP in diciassette settimane, il Motomondiale si prende cinque weekend di “ferie”ripresa, programmata a inizio agosto in quel di Silverstone, dove comincerà la seconda parte di Campionato. Nell’dell’interesse esuspense in vista degli ultimi 9 appuntamenti, quanto accaduto in Olanda è stato l’ideale. Fabio Quartararo avrebbe potuto soffocare qualsiasi fiammella di speranza altrui, invece ha inaspettatamente rinfocolato i falò di Aleix Espargarò e Francesco Bagnaia. Altri pretendenti al titolo, infatti, non ce ne sono. Non può esserlo Johann Zarco, nonostante abbia più punti di Pecco, in quanto prestazioni come quella di ieri ...

