Motocross | Mattia Guadagnini | “L’ottavo posto in Indonesia non è affatto male | ero un po’ debilitato”

(Di lunedì 27 giugno 2022) Prosegue il percorso di adattamento dialla MXGP, dopo il sorprendente salto di categoria effettuato qualche settimana fa prima dell’appuntamento iridato di Riola Sardo. Il giovane centauro veneto classe 2002 della Gas Gas ha effettuato questo weekend la sua prima trasferta della carriera in, centrando un doppio ottavodi manche valevole anche per l’ottava piazza overall dell’appuntamento asiatico. “Ho chiuso ancora ottavo! Oggi (ieri, ndr) non mi sentivo molto bene, a dire il vero, ero un po’. Penso che la seconda manche sia stata migliore della prima. Avevo più ritmo e la guida era migliore”, racconta il terzo classificato dell’ultimo Mondiale MX2. “Purtroppo però non ho potuto forzare perché non ero al meglio fisicamente. Due ottavi posti di manche e ...

