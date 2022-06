Morto Del Vecchio | aveva 87 anni | era ricoverato per polmonite non Covid

Leggi su italiasera

(Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, l’imprenditore Leonardo Deloggi a 87, erada qualche settimana all’ospedale San Raffaele di Milano a causa di una bruttache non sarebbe legata al. Il fondatore di Luxottica era nato a Milano il 22 maggio del 1935 da una famiglia di origine pugliese; orfano di padre ancora molto piccolo viene affidato dalla mamma al collegio dei martinitt dove rimane fino al diploma di scuola media. All’età di 15va a lavorare come garzone alla Johnson, una fabbrica produttrice di medaglie e coppe. I proprietari della fabbrica lo spingono a iscriversi ai corsi serali all’Accademia di Brera per studiare design e incisione. Dellascia la fabbrica dove ha imparato ...