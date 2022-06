Morte della piccola Vittoria, parla il vicino: “Quel che sta succedendo in quella casa è tremendo” (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono giorni di strazio e di dolore Quelli che stanno provando i genitori della piccola Vittoria Scarpa. Da domenica, il giorno dopo la tragedia, che sono chiusi in casa, abbracciando e stringendo al loro petto i giochi e le foto della loro bambina, che adesso non c’è più. Il quotidiano locale Metropolis Top News è riuscito ad intervistare uno dei vicini di casa, che ha voluto raccontare cosa sta accadendo nell’abitazione. Gelsomina Guarro, conosciuta da tutti come Mina, la mamma della piccola, ogni volta che vede qualcuno ripete: “Non voglio vedere nessuno, lasciatemi in pace!” L’uomo sulla famiglia ha raccontato: Da stamattina abbiamo visto molte persone, amici e familiari, ma tutti sono andati via subito. Mina non ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono giorni di strazio e di doloreli che stanno provando i genitoriScarpa. Da domenica, il giorno dopo la tragedia, che sono chiusi in, abbracciando e stringendo al loro petto i giochi e le fotoloro bambina, che adesso non c’è più. Il quotidiano locale Metropolis Top News è riuscito ad intervistare uno dei vicini di, che ha voluto raccontare cosa sta accadendo nell’abitazione. Gelsomina Guarro, conosciuta da tutti come Mina, la mamma, ogni volta che vede qualcuno ripete: “Non voglio vedere nessuno, lasciatemi in pace!” L’uomo sulla famiglia ha raccontato: Da stamattina abbiamo visto molte persone, amici e familiari, ma tutti sono andati via subito. Mina non ...

