Monza, neonata di 6 mesi rimane chiusa nell'auto della mamma: salvata da un carabiniere (Di lunedì 27 giugno 2022) Una neonata di 6 mesi è stata salvata da un carabiniere a Giussano, in provincia di Monza. La piccola era rimasta chiusa nell'auto dopo che si era attivata la chiusura automatica delle portiere. Sua madre, 39 anni, l'aveva sistemata sul seggiolino a bordo della vettura. Mentre caricava il bagagliaio, però, si era improvvisamente attivata la chiusura automatica, con le chiavi rimaste all'interno del mezzo. Le alte temperature non ci hanno messo molto a fare entrare la piccola in stato di sofferenza, scatenando il panico di sua madre, che ha iniziato a chiedere aiuto ai passanti. Fortunatamente, sul posto si trovava un carabiniere della stazione di Giussano, libero dal servizio: l'uomo è riuscito a rompere il vetro ...

