Monza, Galliani esce allo scoperto: "Farà le visite mediche a breve!" (Di lunedì 27 giugno 2022) La Lombardia domina non solo in campo in Serie A, con ben 5 squadre pronte a darsi battaglia, ma anche sul mercato. Dopo l'Inter, la regina indiscussa tra le squadre italiane è sicuramente il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. I due vogliono allestire una rosa super competitiva per fare subito bene al primo anno di Serie A. Tra i nomi che circolano accostati al Condor ci sono Sensi, che sembrerebbe in dirittura d'arrivo, ed anche Pinamonti, anche se qui c'è ancora da lavorare per trovare la quadra con l'amico Marotta. Alessio Cragno Cagliari Intanto lo stesso Galliani, pochi minuti fa, a Radio Anch'io Sport ha di fatto confermato il prossimo acquisto dopo quello di Ranocchia da poco ufficializzato. Si tratta di Alessio Cragno, portiere che avrebbe fatto gola anche alle big di Serie A e che il ...

