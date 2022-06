Monza, Galliani annuncia un altro colpo e si sbilancia su Pinamonti e Joao Pedro (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Monza fa sul serio ed è scatenato per costruire una squadra fortissima da mettere a disposizione dell’allenatore Stroppa. Il rendimento in Serie B è stato entusiasmante, adesso la squadra dovrà confermarsi anche in massima categoria. Berlusconi e Galliani hanno già chiuso due grandi colpi, si tratta del difensore Ranocchia e del portiere Cragno. Proprio Adriano Galliani ha svelato gli ultimi dettagli di calciomercato ai microfoni di Radio Anch’io, su RadioRai. “L’obiettivo del Monza, per questa prima stagione fra i grandi è raggiungere la permanenza nella massima serie”. “Adesso pensiamo allo stadio e, in particolare, alla riapertura della tribuna Est, chiusa da vent’anni: bisogna aumentare la capienza e pensare ai tornelli e a tante altre cose. Ci auguriamo di aprire la Est entro la prima o la seconda giornata per ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) Ilfa sul serio ed è scatenato per costruire una squadra fortissima da mettere a disposizione dell’allenatore Stroppa. Il rendimento in Serie B è stato entusiasmante, adesso la squadra dovrà confermarsi anche in massima categoria. Berlusconi ehanno già chiuso due grandi colpi, si tratta del difensore Ranocchia e del portiere Cragno. Proprio Adrianoha svelato gli ultimi dettagli di calciomercato ai microfoni di Radio Anch’io, su RadioRai. “L’obiettivo del, per questa prima stagione fra i grandi è raggiungere la permanenza nella massima serie”. “Adesso pensiamo allo stadio e, in particolare, alla riapertura della tribuna Est, chiusa da vent’anni: bisogna aumentare la capienza e pensare ai tornelli e a tante altre cose. Ci auguriamo di aprire la Est entro la prima o la seconda giornata per ...

