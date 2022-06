Monreale ancora sotto la morsa degli incendi | da questa mattina brucia Miccini

Pubblicità

GDS_it : Proseguono gli #incendi nel Palermitano che ormai da 72 ore non danno tregua. Roghi ci sono nella zona di San Marti… - GDS_it : Un #incendio è divampato la notte scorsa sulla montagna di #SanMartinodelleScale frazione di Monreale. Le fiamme di… -

Proseguono gli incendi nel Palermitano che ormai da 72 ore non danno tregua. Roghi ci sono nella zona di San Martino delle Scale frazione di. Incendi sono divampati nel territorio di Partinico, nelle Madonie e a Bagheria. Per tre volte i vigili del fuoco e il corpo forestale regionale sono riusciti a circoscrivere le fiamme ...incendi a. Sono due i fronti di fuoco attivi al momento, uno in contrada Meccini e un altro a San Martino delle Scale.Proseguono gli incendi nel Palermitano che ormai da 72 ore non danno tregua. Roghi ci sono nella zona di San Martino delle Scale, frazione di Monreale. Incendi sono divampati nel territorio di Partini ...Sono stati 36 ieri gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Trapani per spegnere incendi di vegetazione, sterpaglie e alberi. In contrada Granatello a Marsala si è reso necessario l'interve ...