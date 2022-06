filodirettomonreale.it

Le fiamme sono divampate nelle campagne di Castronovo di Sicilia, a Misilmeri in contrada Fondo, a Partinico nei pressi di un agriturismo e a Bagheria. Brucia ancora la zona di, dove i ...Le fiamme sono divampate nelle campagne di Castronovo di Sicilia, a Misilmeri in contrada Fondo, a Partinico nei pressi di un agriturismo e a Bagheria. Brucia ancora la zona di, dove i ... Monreale: A Villa Savoia, il concerto di Gabry & Frank - FiloDiretto MONREALE, Giovedì 30 giugno, alle ore 21.30, nella splendida terrazza di Villa Savoia in via Benedetto D’Acquisto a Monreale si esibiranno Gabry & Frank in Concerto.Una lunga domenica di incendi nel palermitano, molti dei quali di origine dolosa, alimentati anche dal caldo e dal vento di scirocco. I vigili del fuoco e la forestale sono stati impegnati su diversi ...