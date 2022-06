Mondiali di nuoto, Paltrinieri si sfoga: “Programma assurdo, così si fa del male agli atleti” (Di lunedì 27 giugno 2022) Gregorio Paltrinieri si sfoga. Ha appena vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4×1500, quando il neo campione dei 1500 ai Mondiali di nuoto ha attaccato: “Domani (oggi, ndr) ho i 5mila metri, poi i 10mila. È un Programma assurdo: hanno messo i 1500 attaccati alle prove di fondo. così costringono gli atleti a scegliere (quali gare fare, ndr) o a nuotare male”. Il campione olimpico ha continuato: “Devono cambiare per tutelare gli atleti e garantire lo spettacolo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Gregoriosi. Ha appena vinto la meda di bronzo nella staffetta 4×1500, quando il neo campione dei 1500 aidiha attaccato: “Domani (oggi, ndr) ho i 5mila metri, poi i 10mila. È un: hanno messo i 1500 attaccati alle prove di fondo.costringono glia scegliere (quali gare fare, ndr) o a nuotare”. Il campione olimpico ha continuato: “Devono cambiare per tutelare glie garantire lo spettacolo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

